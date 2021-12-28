Galatasaray Denizlispor karşılaşması

1' Maç başladı

3' AZ FARKLA KAÇTI! Emre Kılınç'ın sağ kanattan içeri ortaladı. Kale önünde Mostafa Mohamed'in kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

7' ABDÜLKADİR'DEN MÜTHİŞ KURTARIŞ! Morutan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında Cicaldau'nun kafa vuruşunda kaleci Abdülkadir yaptığı şık kurtarışta topun ağlara gitmesine izin vermedi.

9'GOL! Denizlispor, İlhan Depe'nin golü ile Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Mustafa Çeçenoğlu'nun araya gönderdiği pasta savunma arkasına sarkan İlhan Depe ceza sahasının sağından içeri sokuldu. İlhan, kaleci İsmail'i geçerek yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.

23'ABDÜLKADİR KALESİNDE DEVLEŞTİ! Oğulcan'ın sağ çaprazdan şutunda top Abdülkadir'den döndü. Dönen topu Mostafa Mohamed, sağ kanattan içeri ortaladı. Kale önünde Cicaldau'nun kafa vuruşunda top ikinci kez, kaleci Abdülkadir'den döndü. Dönen topa Cicaladu yeniden vuruşunu yaptı. Kaleci Abdülkadir yaptığı kurtarışla yine gole izin vermedi.

29' GOL! Alpaslan Öztürk, Galatasaray'a Denizlispor karşısında beraberliği getiren gollü kaydetti. Barış Alper'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Alpaslan doğrudan kaleyi yokladı. Alpaslan'ın sert şutunda kaleci Abdülkadir'in müdahalesi yeterli olmadı ve top ağlarla buluştu.

------------------

GALATASARAY: İsmail, Oğulcan, Alpaslan, Marcao, Ömer, Taylan, Cicaldau, Morutan, Emre, Barış Alper, Mostafa Mohamed

DENİZLİSPOR: Abdülkadir, Emre, Erdal, Muhammet, Gökhan, Muhammed, Mustafa, Özer, Bünyamin, İlhan, Darri.