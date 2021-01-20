Galatasaray, Denizlispor karşısında gol oldu yağdı!
Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Denizlispor'u 6-1 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.
Galatasaray ile Denizlispor Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Galaatsaray 6-1 kazandı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, 9. dakikada Emre Akbaba, 17. dakikada Feghouli ve 45+1. dakikada Donk'un kaydettiği gollerle ilk yarı 3-0 önde tamamladı.
Denizlispor 48. dakikada Tusha'nın golüyle farkı 2'ye indirdi. Galatasaray, 60. dakikada Muhammet Özkal'ın kendi kalesine, 64. dakikada Belhanda ve 90+2. dakikada Sekidika'nın kaydettiği gollerle sahadan 6-1 galip ayrıldı.
Galatasaray bu sonuçla puanını, 36'ya çıkardı. Denizlispor ise 14 puanda kaldı.
Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak. Denizlispor ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
Galatasaray: 6 - Yukatel Denizlispor: 1
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Suat Arslanboğa, Abdullah Bora Özkara, Volkan Ahmet Narinç
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı (Dk. 70 Ömer Bayram), Belhanda (Dk. 84 Emre Kılınç), Emre Akbaba (Dk. 84 Sekidika), Feghouli (Dk. 77 Kerem Aktürkoğlu), Arda Turan (Dk. 69 Etebo), Babel
Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Muhammet Özkal, Leismann, Bergdich (Dk. 63 Sakıb Aytaç), Murawski, Dossevi (Dk. 63 Ahmad Yasin), Sacko (Dk. 46 Tusha), Recep Niyaz, Sagal, Rodallega
Goller: Dk. 8 Emre Akbaba, Dk. 17 Feghouli, Dk. 45+1 Donk, Dk. 60 Muhammet Özkal (kendi kalesine), Dk. 64 Belhanda, Dk. 90+2 Sekidika (Galatasaray), Dk. 48 Tusha (Yukatel Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dk. 32 Rodallega (Yukatel Denizlispor)
|İmsak
|06:13
|Güneş
|07:37
|Öğle
|12:48
|İkindi
|15:27
|Akşam
|17:49
|Yatsı
|19:09
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|18
|38
|2. Fenerbahçe
|18
|38
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|18
|33
|5. Hatayspor
|18
|31
|6. Alanyaspor
|18
|30
|7. Trabzonspor
|19
|30
|8. Karagümrük
|18
|27
|9. Göztepe
|19
|25
|10. Antalyaspor
|19
|25
|11. Malatyaspor
|18
|24
|12. Sivasspor
|18
|23
|13. Başakşehir
|19
|23
|14. Konyaspor
|19
|22
|15. Kasımpaşa
|18
|22
|16. Rizespor
|18
|21
|17. Kayserispor
|19
|19
|18. Gençlerbirliği
|19
|19
|19. Erzurumspor
|19
|16
|20. Ankaragücü
|18
|15
|21. Denizlispor
|18
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|19
|38
|2. M. United
|18
|37
|3. Man City
|17
|35
|4. Liverpool
|18
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. West Ham
|19
|32
|8. Chelsea
|19
|29
|9. Southampton
|18
|29
|10. Arsenal
|19
|27
|11. Aston Villa
|15
|26
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|18
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Sevilla
|18
|33
|5. Villarreal
|18
|32
|6. Real Sociedad
|19
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Cádiz
|19
|24
|9. Celta de Vigo
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|18
|22
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Real Valladolid
|19
|19
|17. Deportivo Alaves
|19
|18
|18. Elche
|17
|17
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12