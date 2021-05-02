Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup etti
Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların golleri Halil ve Emre Akbaba'dan geldi.
SPOR 02.05.2021, 22:25
Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların golleri Halil ve Emre Akbaba'dan geldi.
Galatasaray, Süper Lig’in 39. haftasında Gençlerbirliği deplasmanında hata yapmadı. Ankara'da düşme hattında bulunan rakibini Halil Dervişoğlu ve Emre Akbaba'nın golleriyle geçen Galatasaray, derbi öncesi puan farkını korudu. Galatasaray maç fazlasıyla Fenerbahçe'yi geçip 75 puanla 2.sırada yer aldı. Gençlerbirliği ise 35 puanla 20.sırada kaldı
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