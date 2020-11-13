Galatasaray duyurdu! Bir pozitif vaka

Galatasaray resmi sitesinden yapılan açıklama:

Ülkesinde milli takımıyla kampta olan bir oyuncumuzun, orada yapılan Covid 19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Milli takım sağlık heyeti ile kulübümüz sağlık heyeti, oyuncumuzun gerekli sağlık protokolünü uygulamaya başlamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Galatasaray Spor Kulübü

NORVEÇ FUTBOL FEDERASYONU İSMİ AÇIKLADI

Öte yandan Norveç Futbol Federasyonu, Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurarak, "Test sonucu pozitif çıkan Omar Elabdellaoui dün gece semptomları hissetti. Baş ağrısı, hafif bir öksürük ve uyuşukluk var. Takımdan ayrı bir şekilde bulunuyor" ifadelerine yer verdi.

Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui 14 gün karantina sürecinde kalacak. Norveçli futbolcu Süper Lig'deki Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında forma giyemeyecek.