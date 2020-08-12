Galatasaray Emre Kılınç'ı transfer etti
Galatasaray Kulübü, son olarak Demir Grup Sivasspor forması giyen Emre Kılınç ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Emre Kılınç'a 2020-2021 futbol sezonunda 11 milyon 350 bin, 2021-2022 sezonunda 8 milyon, 2022-2023 sezonunda 8 milyon 500 bin, 2023-2024 sezonu için de 9 milyon lira sabit transfer ücreti ödeneceği ifade edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sivasspor'da geçirdiği üç sezonda gösterdiği başarılı performans grafiği ile dikkatleri üzerine çeken Emre Kılınç, Türkiye A Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılarak, 7 Eylül 2019'da ilk kez A Milli formayı giydi. İki kanatta ve forvet arkası mevkilerinde oynayabilen Emre Kılınç, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktığı 28 karşılaşmada 8 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. Emre Kılınç, 31 resmi maçta 9 gol, 7 asistlik katkı verdi. Emre Kılınç'a kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine Galatasaray forması altında başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada ayrıca, Emre'nin sarı-kırmızılı kulübün sponsor hastanesi Liv Hospital Ulus'ta sağlık kontrolünden geçtiği de belirtildi.
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