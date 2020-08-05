Galatasaray, eski yıldızı Arda Turan ile anlaşmaya vardı

Galatasaray, bonservisi elinde olan deneyimli futbolcu Arda Turan ile anlaşmaya vardı.

beIN SPORTS'un haberine göre, 33 yaşındaki oyuncu yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giyecek.

Sarı-kırmızılılar ile 1+1 yıllık anlaşmaya varan Arda Turan, 66 numaralı formayı giyecek.

Öte yandan TRT Spor'un haberine göre; Türk Telekom Stadyumu'na gelen Arda burada boş mukaveleye imza attı.

Arda Turan, stattan çıkarken bu şekilde görüntülendi: