Galatasaray evinde 1 puana razı oldu!

Galatasaray ile Antalyaspor Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 0-0 berabere sona erdi.

İlk yarıda Galatasaray topa daha çok sahip olan taraf olsa da gol pozisyonuna girmekte zorlandı. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda Galatasaray'da Emre Kılınç 51. dakikada direkt kırmızı kart gördü. Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Galatasaray bu sonuçla puanını 30'a, Antalyaspor ise 18'e çıkardı.

Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak. Antalyaspor ise aynı haftada Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Galatasaray: 0 - Fraport TAV Antalyaspor: 0

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç

Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Donk, Belhanda, Ömer Bayram (Dk. 46 Falcao (Dk. 77 Sekidika)), Emre Kılınç, Arda Turan (Dk. 87 Kerem Aktürkoğlu), Oğulcan Çağlayan

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı (Dk. 85 Ersan Adem Gülüm), Naldo, Kudriashov, Nuri Şahin (Dk. 70 Doğukan Sinik), Hakan Özmert (Dk. 90+4 Eren Albayrak), Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Amilton, Orgill (Dk. 90+3 Podolski)

Kırmızı kart: Dk. 51 Emre Kılınç (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 55 Marcao, Dk. 81 Arda Turan (Galatasaray), Dk. 69 Fredy, 80 Hakan Özmert, Dk. 90+1 Ersan Adem Gülüm, Dk. 90+5 Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor)