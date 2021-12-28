Galatasaray, evinde kupaya veda etti

1' Maç başladı

3' AZ FARKLA KAÇTI! Emre Kılınç'ın sağ kanattan içeri ortaladı. Kale önünde Mostafa Mohamed'in kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

7' ABDÜLKADİR'DEN MÜTHİŞ KURTARIŞ! Morutan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında Cicaldau'nun kafa vuruşunda kaleci Abdülkadir yaptığı şık kurtarışta topun ağlara gitmesine izin vermedi.

9'GOL! Denizlispor, İlhan Depe'nin golü ile Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Mustafa Çeçenoğlu'nun araya gönderdiği pasta savunma arkasına sarkan İlhan Depe ceza sahasının sağından içeri sokuldu. İlhan, kaleci İsmail'i geçerek yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.

23'ABDÜLKADİR KALESİNDE DEVLEŞTİ! Oğulcan'ın sağ çaprazdan şutunda top Abdülkadir'den döndü. Dönen topu Mostafa Mohamed, sağ kanattan içeri ortaladı. Kale önünde Cicaldau'nun kafa vuruşunda top ikinci kez, kaleci Abdülkadir'den döndü. Dönen topa Cicaladu yeniden vuruşunu yaptı. Kaleci Abdülkadir yaptığı kurtarışla yine gole izin vermedi.

29' GOL! Alpaslan Öztürk, Galatasaray'a Denizlispor karşısında beraberliği getiren gollü kaydetti. Barış Alper'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Alpaslan doğrudan kaleyi yokladı. Alpaslan'ın sert şutunda kaleci Abdülkadir'in müdahalesi yeterli olmadı ve top ağlarla buluştu.

38' GOL! Darri, Denizlispor'u Galatasaray karşısında 2-1 öne geçirdi. İlk golde olduğu gibi bu defa Bünyamin Balat'ın araya gönderdiği pasta topla buluşan Darri, ceza sahasının sağından içeri girdi. Darri, kaleci İsmail'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi.

44' DİREKTEN DÖNDÜ! Ceza yayının sağında topla buluşan Mostafa Mohame'in ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta top direğe çarparak dışarı çıktı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı Denizlispor üstünlüğüyle sona erdi.

46' Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

49' GOL! Halil Dervişoğlu, Galatasaray'a 2-2'lik beraberliği getiren golü kaydetti. Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta Mosfata'nın indirdiği topa vuruşunu yapan Halil, topu ağlarla buluşturdu.

50' GOL! Mostafa Mohamed skoru 3-2'ye getirdi. Morutan'ın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Mohamed, ceza sahasına girip sağ ayağıyla yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.

65': MOHAMED DİREĞE TAKILDI! Morutan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top, kaleciden döndü. Dönen topa ceza sahası solundan vuruşunu yapan Mohamed'in şutunda top direkten döndü.

84: ABDÜLKADİR YİNE KURTARDI! Ceza sahasının solundan içeri giren Kerem karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Abdülkadir, topun ağlara gitmesine izin vermedi.

90+5: KIRMIZI KART! 83. dakikada sarı kart gören Alpaslan Öztürk, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

90+8: GOL! Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında oluşan karambolde Nelsson, topu kendi ağlarına gönderdi.

Uzatmada da eşitlik bozulmayınca atılan penaltılarda 6-5 mağlup eden Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

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GALATASARAY: İsmail, Oğulcan, Alpaslan, Marcao, Ömer, Taylan, Cicaldau, Morutan, Emre, Barış Alper, Mostafa Mohamed

DENİZLİSPOR: Abdülkadir, Emre, Erdal, Muhammet, Gökhan, Muhammed, Mustafa, Özer, Bünyamin, İlhan, Darri.