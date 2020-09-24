Galatasaray evinde turladı!

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Galatasaray evinde Hajduk Split ile karşılaştı.

TT Stadyumu'nda koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı ve playoff turuna adını yazdırdı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 77. dakikada Younes Belhanda ve 86. dakikada Babel'den geldi. Faslı oyuncu Belhanda, maça yedek kulübesinde başladı ve 71. dakikada Ömer Bayram'ın yerine oyuna dahil oldu.

Galatasaray, gruplardan önceki son eleme olan playoff turunda, Willem - Rangers eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

FATİH TERİM ROTASYONA GİTTİ



Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kadroda rotasyona gitti.



Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü Fenerbahçe ile yapacakları derbi öncesinde çok sayıda as oyuncusunu dinlendirmeyi tercih etti.



Fatih Terim, Süper Lig'de hafta sonunda Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçın ilk 11'inde 7 değişiklik yaparak, takımını Hajduk Split karşısında sahaya sürdü.



Sakatlığı bulunan Marcelo Saracchi müsabakanın kadrosunda yer almazken, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan ve Radamel Falcao yedeğe çekildi. Hajduk Split müsabakasında bu futbolcuların yerlerine Martin Linnes, Emre Taşdemir, Ryan Donk, Oghenekaro Etebo, Ömer Bayram, Ryan Babel ve Mbaye Diagne forma giydi.



Galatasaray maça Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Etebo, Ömer Bayram, Babel ve Diagne ile başladı.





ETEBO İLK KEZ İLK 11'DE



Galatasaray'ın yeni transferi Oghenekaro Etebo, sarı-kırmızılı takımda ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.



İngiliz ekibi Stoke City'den kiralanan Nijeryalı futbolcu, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada sonradan oyuna dahil olmuştu.



Öte yandan isimleri UEFA listesinde yer alan oyunculardan Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Yunus Akgün, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol maçın kadrosunda yer almadı.



FATİH TERİM İLE 80. MAÇ



Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 80. maçına çıktı.



Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 80 karşılaşmanın 32'sini kazanırken, 17'sinde berabere kaldı, 31'ini ise kaybetti.



Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası maçlarında 108 gol atarken, kalesinde ise 117 gol gördü.



FATİH TERİM İLE 6'DA 6



Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde girdiği 6 Avrupa kupası ön eleme turundan da galip ayrılan taraf oldu.



Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 1'i de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 5 ön eleme turunda mücadele etti.



Galatasaray, Terim yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerindeki 8, UEFA Avrupa Ligi ön elemelerindeki 1 müsabakanın tamamından da galip ayrıldı.



Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1997-1998 sezonunda İsviçre'nin Sion, 1998-1999 sezonunda aynı ülkenin Grasshoppers, 1999-2000 sezonunda Avusturya'nın Rapid Wien, 2003-2004 sezonunda ise Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımlarını ikişer maçta da mağlup etti.



Galatasaray, son olarak geçen hafta UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçında Azerbaycan'ın Neftçi takımını tek maçta yenerek saf dışı bıraktı.



Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda toplamda 26 gol bulurken, kalesinde sadece 6 gol gördü.

YILDIZ TABLOSU

Stat: Türk Telekom



Hakemler: Craig Leigh Pewson xx, Lee Betts xx, Ian Hussin xx



Galatasaray: Fatih xx, Linnes xx, Donk xx, Marcao xx, Emre Taşdemir xx (Elabdellaoui dk. 80 ?), Taylan xxx, Feghouli xx (Emre Kılınç dk. 89 ?), Etebo xx, Ömer xx (Belhanda dk. 71 xxx), Babel xx, Diagne xx



Yedekler: Okan, Falcao, Luyindama, Arda



Teknik Direktör: Fatih Terim



Hajduk Split: Posavec x, Jakolis xx, Vuskovic x, Mujakic x, Colina x, Jradi x (Atanasov dk. 85 ?), Caktas x, Juric x (Nejasmic dk. 74 x), Jairo x, Gyursco x (Krekovic dk. 84 ?), Diamantakos x



Yedekler: Ljubic, Dimitrov, Todorovic



Teknik Direktör: Hari Vukas



Goller: Belhanda (dk. 77), Babel (dk. 86) (Galatasaray)



Sarı kartlar: Mujakic, Diamantakos (Hajduk Split), Ömer Bayram (Galatasaray)