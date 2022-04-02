Galatasaray, Fatih Karagümrük’ü 2 golle geçti!

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mutlak galibiyete ihtiyacı olan sarı-kırmızılılar, sahadan 2-0'lık sonuçla ayrıldı.

Maça etkili başlayan Domenec Torrent ve öğrencileri, henüz ilk 15 dakika dolmadan buldukları 2 golle uzun bir süre rahat oynadı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray kalesinde baskı kuran Karagümrük, Van Aanholt'un ceza sahasında eline çarpan top sonucunda penaltı kazandı.

Penaltı atışında topun başına geçen Pesic, Fernando Muslera'yı geçemedi. Penaltı pozisyonun hemen ardından ise Emre Mor'un uzaktan şutunu elinden kaçıran Muslera, top kaleye girmek üzereyken çizgide tutmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte ligde yeniden 3 puana ulaşan Galatasaray, 41 puana yükselerek 12. sıradaki yerini aldı. Karagümrük ise 43 puanda kaldı.

Ligin 32. haftasında oynanacak derbi öncesi kazanan Galatasaray, zorlu maça moralli gidiyor. Öte yandan sarı-kırmızılılar, ligde 11 maç sonra kalesini gole kapamayı başardı.

KEREM AKTÜRKOĞLU SAKATLANDI

Galatasaray'da bu sezonun parlayan ismi Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisi öncesi şanssız bir sakatlık yaşadı.

Karagümrük maçının ilk yarısında kendini yere bırakan Kerem Aktürkoğlu'nun durumu, Galatasaray'dan yapılacak açıklamaya göre belli olacak.