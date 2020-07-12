Galatasaray galibiyeti unuttu!
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu. Galatasaray'ın galibiyet hasreti 8 maça çıktı.
SPOR 12.07.2020, 20:40
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Ligin 32. haftasında Ankaragücü ile Galatasaray Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Ankaragücü 1-0 kazandı.
Karşılaşmada ev sahibinin golünü 62. dakikada penaltıdan Scarione kaydetti.Bu galibiyetle Ankaragücü puanını 29'a çıkardı. Galatsaray ise 52 puanda kaldı.
8 maçtır kazanamayan Galatasaray, Avrupa kupalarına katılma yolunda yara aldı. Ligde son sırada bulunan MKE Ankaragücü ise ligde kalma umutlarını gelecek taşıdı.
Ligin 33. haftasında Galatsaray Göztepe'yi, Ankaragücü ise Antalyaspor'u ağırlayacak.
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