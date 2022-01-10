Galatasaray, Gedson Fernandes ve Solbakken'i bitirdi!

Galatasaray'da transfer hareketliliği başlıyor. Luyindama, Babel, Feghouli ve Yedlin ile bir aksilik olmazsa yollar ayrılacak. Sarı-kırmızılı ekibin, orta saha için Gedson Fernandes ile sağ kanat için Ola Solbakken'le her konuda anlaştığı iddia edildi.

Galatasaray adına ligde işler istenildiği gibi gitmese de Avrupa'da yola tam gaz devame diliyor.Bu anlamda ara transfer döneminin açılmasına sayılı günler kala hem iç hem de dış transferde Sarı- Kırmızılı ekipte hareket başlayacak. Takıma katılacak ilk ismin de Gedson Fernandes olması bekleniyor. Bonservisi Benfica'da bulunan 23 yaşındaki Portekizli ile her konuda anlaşıldı. Transfer dönemi açılır açılmaz resmi açıklamanın gelmesi an meselesi.

Her konuda anlaşıldı

CimBom'un kadroya katmak istediği bir diğer isim de Ola Solbakken. Norveç'te Bodo/Glimt forması giyen 23 yaşındaki sağ kanat ile her konuda anlaşma sağlandı. Taraflar arasında ufak pürüzler kaldığı bilgisine ulaşılırken, Solbakken'in, Sarı-Kırmızılı formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor