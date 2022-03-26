Galatasaray genel kurulunda güldüren an: Ben yaşıyorum yahu
Galatasaray Kulübü üyesi Cahit Göncü, Musafa Cengiz'e rahmet dilerken araya Dursun Özbek'i de katınca ortaya keyifli anlar çıktı.
SPOR 26.03.2022, 20:59 26.03.2022, 21:22
Galatasaray Kulübü, 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Toplantıya Cahit Göncü'nün Dursun Özbek'in adını hayatını kaybeden eski başkanların arasında sayması damga vurdu.
DURSUN ÖZBEK'İ DE ARAYA KATTI
Kürsüde konuşma yapan Cahit Göncü, "Mustafa Cengiz başkanımız, Dursun başkanımız ve Selahattin başkanımıza rahmet diliyorum." dedi.
"BEN YAŞIYORUM YAHU"
Bunun üzerine Dursun Özbek, "Ben yaşıyorum yahu!" diyerek ayağa kalktı. Salonu selamlayan Özbek'e alkış yağarken, Göncü de, "Özür diliyorum başkanım. Ömrünüz uzadı" ifadelerini kullandı.
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