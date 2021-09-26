Galatasaray Göztepe karşılaşması!

GALATASARAY 2:1 GÖZTEPE

Maç Anlatımı

1' Maç başladı

2' Galatasaray gole yaklaştı! Feghouli'nin sağ kanattan kale önüne etkili ortasında Halil topa istediği gibi vuramadı, top dışarı gitti.

12' Atılan uzun topta savunma arkasına sarkan Halil'den önce kalesini terk eden Muslera topu kontrol etti.

14' Berkan'ın ceza yayından şutunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.

17' Feghouli'nin sağ kanattan yerden pasında ceza sahasında topu kontrol eden Halil'in dönerek yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can topu tek hamlede kurtardı.

27' GÖZTEPE GOLE YAKLAŞTI! Kazanılan serbest vuruşta, kale önünde oluşan karambolde Arslanagic'in vuruşunda Cicaldau son anda araya girdi ve mutlak golü engelledi.

37' GALATASARAY GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Kaleci İrfan'ın uzaklaştırmak istediği top ceza sahasında Halil'de kaldı. Halil'in düzelterek yaptığı vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

41' Galatasaray etkili geldi! Morutan'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazdan topla buluşan van Aanholt'un vuruşunda top savunmadan geri döndü.

43' Halil'in pasıyla savunma arkasına sarkan Ndiaye'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kalesine terk eden Muslera'nın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu.Gol - Cherif Ndiaye

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi

46' Karşılaşmada ikinci yarı hakemin düdüğü ile başladı

46' Galatasaray'da Luyindama yerini Alpaslan'a bıraktı.Christian Luyindama - Alpaslan Öztürk

46' Galatasaray'da Feghouli çıktı, Diagne girdi.Sofiane Feghouli - Mbaye Diagne

49' Ceza sahası dışından Halil'in cılız şutunda kaleci İrfan Can topu elinden kaçırınca top ağlara gitti.Gol - Halil Dervisoglu

55' Galatasaray gole yaklaştı! Sağ kanattan Morutan2ın ortasında penaltı noktası üzerinden Cicaldau'nun yatarak yaptığı vuruşta top savunmaya çarpıp geri döndü.

56' Sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Morutan, çapraz pozisyonda yakın direk dibine yerden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi.Gol - Olimpiu Morutan

70' Galatasaray'da Halil Dervişoğlu çıktı, Emre Kılınç girdi.Halil Dervisoglu - Emre Kilinc

71' GÖZTEPE GOLE YAKLAŞTI! Sağ kanattan Soner'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte bomboş durumda olan Kerim topa dokunamadı.

74' GALATASARAY ÇOK NET KAÇIRDI! Diagne'nin pasıyla Kerem'in ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta top kaleciden sekti. Dönen topu kontrol eden Cicaldau'nun vuruşunda kaleyi giden topu savunma kornere gönderdi.

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İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Cicaldau, Berkan, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil

GÖZTEPE: İrfan Can, Kerim, Obinna, Wilker Ángel, Soner, Berkan, Lourency, Arslanagić, Yalçın, Halil, Ndiaye