Galatasaray, Halil Dervişoğlu karşılığında Brentford'a Diagne'yi teklif etti

12 Haziran günü yapılacak seçim öncesi Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Yüksek maliyetleri nedeniyle birçok futbolcuyla yollarını ayırmak isteyen sarı-kırmızılılara sürpriz bir teklif geldi.

BRENTFORD, DIAGNE İÇİN NABIZ YOKLADI

Devre arası transfer döneminde Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu'nun bonservisini almak isteyen Galatasaray, bir taşla iki kuş vurma peşinde. Brentford'un Premier Lige çıkmasında attığı 31 golle büyük pay sahibi olan Ivan Toney, Newcastle ve West Ham dahil pek çok Premier Lig takımının gündeminde. Bu yüzden yeni golcü arayışlarına başlayan Brentford, İngiltere Premier Lig'de sezonu West Brom'da tamamlayan Galatasaray'ın bonservisli golcüsü Mbaye Diagne'nin transferi için sarı-kırmızılı yönetimi yokladı.

İNGİLİZLERİN CEVABI BEKLENİYOR

Gelecek sezon Halil Dervişoğlu'nu yeniden kadrosunda görmek isteyen sarı-kırmızılı ekip ise Diagne'ye ilgisini açıkça belirten Premier Lig'in yeni ekibi Brentford'a kontra bir transfer yanıtı verdi. Galatasaray futbolcusu Mbaye Diagne'yi, Premier Lig ekibi Brentford'a 5 milyon euro artı Halil Dervişoğlu'nun bonservisi karşılığında verebileceklerini bildirdi. Şimdi İngiliz ekibinin cevabı beklenirken iki oyuncuyla takas anlaşmasının onaylanması sonrası görüşmeler başlayacak.