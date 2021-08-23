Galatasaray - Hatayspor : 2-1
Süper Lig'in ikinci haftası sona erdi. Günün son maçında Galatasaray Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hatayspor'u konuk etti. Heyecan dozunun yüksek olduğu mücadelede Aslan son dakikalarda güldü. Karşılıklı gollere sahne olan maç 2-1 sona erdi. Karşılaşmada Galatasaray'ın golleri Feghouli ve Luyindama'dan gelirken, Hatayspor'un golünü Lobjanidze kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 6'ya yükseltirken Hatayspor ise 1 puanda kaldı.
SPOR 23.08.2021, 23:45
Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor'la karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı.
LUYINDAMA GALİBİYETİ GETİRDİ
Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Hatayspor henüz 3. dakikada Lobzhanidze'yle öne geçti. Bu dakikadan itibaren oyunun hakimiyetini ele geçiren Galatasaray 30. dakikada Feghouli'yle öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken sarı-kırmızılılar ikinci yarıya hızlı başladı. Rakip kaleyi ataklarla boğan ancak bir türlü son vuruşu yapamayan Aslan, aradığı golü 88. dakikada Luyindama'yla buldu vekarşılaşmadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.
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