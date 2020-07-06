Galatasaray Henry Onyekuru'nun yerine alacağı ismi buldu
Galatasaray'da Henry Onyekuru ile yolların ayrılmasının ve zirve yarışından uzak kalınmasının ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezonun takımını kurmak için transfer listesindeki isimlerle temasa geçen sarı kırmızılı yönetim Onyekuru'nun yerine sürpriz bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu bölgeye eski oyuncusu Bruma'yı dahil etmeyi hedefliyor.
Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun yerine PSV'de forma giyen Portekizli futbolcu Bruma'nın adı geçiyor. Sarı kırmızılılar Hollanda'da mutsuz bir süreç geçiren yıldız futbolcuyu kiralamak istediğini kulübüne bildirdi.
Portekiz basınına yansıya haberlerde de Galatasaray'ın Bruma'yı tekrar kadrosuna katmak istediği belirtildi. PSV'de istediği şansları elde edemeyen oyuncunun tekrar Fatih Terim'le bir araya gelmek istediği ve sarı kırmızılılardaki ilk dönemi gibi etkili bir oyun ortaya koymayı hedeflediği belirtiliyor.
Derbide Bruma orta sahaya yakın bir noktada topu aldı, müthiş hızıyla ceza sahasına süzüldü ve slalomunu şık bir plaseyle tamamladı. Bu golle #Galatasaray, #Beşiktaş karşısında 2-0 öne geçti. ⚡⚽ #derbi #nostalji pic.twitter.com/R1sP0qpB8W— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 27, 2018
Galatasaray'ın kısa süre içerisinde Bruma transferiyle ilgili görüşmeleri tamamlayacağı ve transferin sonuçlanacağı aktarılıyor.
Bruma kimdir: Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor ve sözleşmesi ne zaman bitiyor?
- Bruma, 25 yaşında Portekizli futbolcudur. Yıldız kanat oyuncusu Hollanda Ligi takımlarından PSV'de forma giyiyor. Bruma, Galatasaray kariyerinde çıktığı 85 resmi maçta 15 gol atmış 21 de asist yapma başarısı göstermişti. 25 yaşındaki Portekizli futbolcu, PSV'de çıktığı 31 maçta ise 5 gol attı 4 de asist yaptı.
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