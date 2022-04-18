Galatasaray ikinci yarıda açıldı!
Süper Lig’in 33. haftası kapanış maçında Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor’u ağırladı. Karşılaşmayı 2-0 kazanarak moral bulan sarı-kırmızılılar, puanını 44’e yükselterek 12. sıraya yerleşti. Geçtiğimiz hafta küme düşmesi kesinleşen Malatya ekibi ise 20 puanda kaldı.
SPOR 18.04.2022, 22:31
Süper Lig'de futbol heyecanı son hız devam ediyor. Ligde son haftalara girilmişken bu sezonun hayal kırıklığı yaratan takımı Galatasaray, 33. haftayı galibiyetle kapattı.
Sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda Ryan Babel ve Halil Dervişoğlu'yla güldü.
İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada ikinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, üst üste pozisyonlar buldu.
Atakların yoğunlaştığı sırada 52'de Babel, 54'de ise Halil Dervişoğlu'nun golü, Galatasaray'a 3 puanı getirdi.
Bu sonuçla Galatasaray, puanını 44'e yükselterek 12. sıraya yerleşti. Geçtiğimiz hafta küme düşmesi kesinleşen Malatya ekibi ise 20 puanda kaldı.
Öte yandan Galatasaray, bu sezon ilk kez iç sahada üst üste 4 maç kazandı.
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