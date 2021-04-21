Galatasaray ile Trabzonspor yenişemedi
Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray, 1 puanı son saniyelerde kurtardı.
SPOR 21.04.2021, 21:06
76'da Edgar'ın golüyle öne geçen Fırtına'ya 90+5'te Emre Akbaba ile yanıt veren Aslan, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği, 2. sıradaki Fenerbahçe'nin ise BAY geçtiği haftayı 1 puanla kapatan Galatasaray, farkı azaltma şansını kullanamadı. Trabzonspor ise üst üste 5. beraberliğini aldı.
Süper Lig'de 36. haftanın en kritik maçı Türk Telekom Stadı'nda oynandı. 3. sırada yer alan Galatasaray, 4. basamakta bulunan Trabzonspor'u ağırladı. Nefes kesen 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
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