Galatasaray'ın Barcelona maçı kamp kadrosu
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Barcelona deplasmanına konuk olacak. Temsilcimizin kamp kadrosu duyuruldu.
SPOR 08.03.2022, 20:12
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında 10 Mart Perşembe günü Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Galatasaray'da Barcelona maçının kamp kadrosu da belli oldu.
ARDA TURAN GÖTÜRÜLMEDİ
Kendisi için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalışan Arda Turan, eski takımı Barcelona'ya karşı oynanacak deplasman maçının kamp kadrosunda yer almadı.
UEFA listesinde yer almayan Omar Elabdellaoi ve Semih Kaya ise Barcelona maçı sonrası gerçekleştirilecek Beşiktaş maçı çalışmaları dikkate alınarak kafilede yer aldı.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:
Namaz Vakti 08 Mart 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|28
|67
|2. Konyaspor
|28
|52
|3. Başakşehir
|28
|47
|4. Fenerbahçe
|28
|47
|5. Alanyaspor
|28
|46
|6. Adana Demirspor
|28
|45
|7. Beşiktaş
|28
|45
|8. Hatayspor
|28
|43
|9. Karagümrük
|28
|40
|10. Kayserispor
|28
|38
|11. Gaziantep FK
|28
|37
|12. Galatasaray
|28
|35
|13. Antalyaspor
|28
|35
|14. Sivasspor
|28
|34
|15. Kasımpaşa
|28
|32
|16. Giresunspor
|28
|32
|17. Göztepe
|28
|27
|18. Altay
|28
|26
|19. Rizespor
|28
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|28
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Erzurumspor
|27
|44
|6. Eyüpspor
|26
|42
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|25
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|27
|63
|3. Chelsea
|26
|53
|4. Arsenal
|25
|48
|5. M. United
|28
|47
|6. West Ham United
|28
|45
|7. Tottenham
|26
|45
|8. Wolverhampton Wanderers
|27
|40
|9. Southampton
|27
|35
|10. Crystal Palace
|28
|33
|11. Aston Villa
|26
|33
|12. Leicester City
|25
|33
|13. Brighton
|27
|33
|14. Newcastle
|26
|28
|15. Brentford
|28
|27
|16. Leeds United
|27
|23
|17. Everton
|25
|22
|18. Burnley
|26
|21
|19. Watford
|27
|20
|20. Norwich City
|27
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|63
|2. Sevilla
|27
|55
|3. Barcelona
|26
|48
|4. Atletico Madrid
|27
|48
|5. Real Betis
|27
|46
|6. Real Sociedad
|27
|44
|7. Villarreal
|27
|42
|8. Athletic Bilbao
|27
|40
|9. Valencia
|27
|36
|10. Celta Vigo
|27
|35
|11. Osasuna
|27
|35
|12. Espanyol
|27
|32
|13. Rayo Vallecano
|26
|31
|14. Elche
|27
|29
|15. Getafe
|27
|27
|16. Mallorca
|27
|26
|17. Granada
|27
|25
|18. Cadiz
|27
|24
|19. Deportivo Alaves
|27
|22
|20. Levante
|27
|18