Galatasaray'ın forma sponsorları belli oldu

Galatasaray, forma göğüs sponsorluğu için SIXT rent a car ile sırt sponsorluğu için Magdeburger Sigorta ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

SPOR 27.07.2020, 21:00
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Galatasaray'ın forma sponsorları belli oldu

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay, Bor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan ve Bor Holding Yönetim Kurulu Üyesi Müge Çetin'in katıldığı belirtildi.

Göğüs sponsoru SIXT rent a car

Türk futbolunun içinde bulunduğu maddi zorluklara karşın Galatasaray'ın ne kadar büyük bir marka olduğunu yapılan anlaşma ile kanıtladığını aktaran Mustafa Cengiz, "Galatasaray göğüs sponsorunu da buldu. Biraz önce anlaşmayı imzaladık. Bunun Galatasaray camiasına ve Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim. Önümüzdeki iki sezon için göğüs sponsorumuz, dünya çapında dev bir araç kiralama şirketi olan SIXT rent a car. Bu sözleşme opsiyonlarıyla birlikte 40 milyonu aşkın bir rakama denk geliyor. Bu, özellikle Türk futbolunun sponsorlar açısından sıkıntılı olduğu süreçte müthiş bir hamle." ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Albayrak ise iki önemli dünya markasının bir araya geldiğini vurgulayarak, "Bir dünya markası olan Galatasaray ile bir başka dünya markası olan SIXT rent a car, bir oldu, beraber oldu. Bu anlaşmanın hem Galatasaray ailesine hem de SIXT Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan da şunları kaydetti:

"Uluslararası arenada başarısını kanıtlamış, lider futbol takımlarından Galatasaray'a, SIXT rent a car olarak sponsor olmaktan dolayı mutluyuz. SIXT rent a car, dünyanın en büyük araç kiralama şirketlerinden biridir ve 100'den fazla ülkede faaliyet göstermektedir. SIXT Türkiye olarak Türk sporuna katkılarımız devam edecektir. Anlaşmalarımızı daha büyüterek, Galatasaray ile olan sponsorluk iş birliğimizde gönül verdiğimiz takımımızla beraber yolculuğumuza devam ediyoruz."

Sırt sponsoru Magdeburger Sigorta oldu

Galatasaray Kulübü, forma sırt sponsorluğu için ise Magdeburger Sigorta ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

Kulüplerin yaşadığı ekonomik zorluklar göz önüne alındığında yapılan bu sponsorluk anlaşması ile Galatasaray'ın, marka gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Mustafa Cengiz, "Geçtiğimiz sezon kol sponsorumuz olan Magdeburger Sigorta yeni sezonda sırt sponsoru olarak devam edecek. Bunun Galatasaray camiasına ve Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim. Magdeburger Sigorta ile 2 yıllık anlaşma yaptık. Bu sözleşme opsiyonlarıyla birlikte sözleşme süresince 20 milyonu aşkın bir rakama denk geliyor. Camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Bor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan ise Galatasaray ile 1 sene önce başlayan iş birliğinin geleceğe taşınmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Öncelikle Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Kendilerinin göstermiş olduğu bu nezaket çerçevesinde geçtiğimiz sene bir yolculuğa çıktık. O yolculukta o zaman bir cümle kullanmıştım. Umarız bu bir başlangıç olur. Önümüzdeki yıllara yayılan güzel bir anlaşmanın ilk adımlarını atmış oluruz demiştim. Bugün aradan bir sene geçti. Geldiğimiz noktada o bir başlangıç adımıymış. Anlaşmalarımızı daha büyüterek Galatasaray ile olan sponsorluk iş birliğimizde gönül verdiğimiz takımımızla beraber yolculuğumuza devam ediyoruz. Başkanımıza ve sayın yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Elimizi büyük bir taşın altına koyduk. Sayın Başkanımızdan sonuna kadar destek istiyoruz. Markalarımızı kalkındırmak ve sonsuza kadar hep beraber olmak için güzel bir yolculuğa hep beraber devam edeceğiz."

#Galatasaray #forma sponsorları #spor #Haber
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