Galatasaray'ın Mayıs ayı planı

Galatasaray'da ocak ayında başlayan değişim rüzgarı sezon sonunda da devam edecek.

Şu anda 54 puanla ligin zirvesinde yer alan sarı-kırmızılı takımda, mayıs ayında yapılacak operasyona dair ipuçları da ortaya çıktı.

MOSTAFA MOHAMED VE ONYEKURU'NUN BONSERVİSİ ALINACAK

Monaco'dan kiralanan Henry Onyekuru'nun bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılılar, Zamalek'ten de Mostafa Mohamed'i de satın alacak. Fatih Terim'in iki futbolcudan da oldukça memnun olduğu belirtilirken, iki ismin transferinde de bir sorun olmayacağı belirtiliyor.

SALİH UÇAN VE AYTAÇ KARA BEDELSİZ GELECEK

Kulüpleriyle sözleşmesi sona erecek olan Salih Uçan ve Aytaç Kara konusunda da yönetim, şimdiden adımları atmaya başladı. İki futbolcunun da sezon sonunda takıma dahil edilmesi ve orta saha alternatiflerinin artırılması planlanıyor.

STOPER TAKVİYELERİ

Sarı-kırmızılı takımda Luyindama da satış listesinde bulunan isimler arasında yer alıyor. Demokratik Kongolu stoperin satılması durumunda 2 savunmacının alınması planlanıyor. Bu bölge için Galatasaray yönetimi, Ferro ve Fatih Karaçuk ile ilgileniyor.

ETEBO, FALCAO VE SARACCHI DE GİDECEK

Galatasaray'da kiralık oyuncular Etebo ve Saracchi ile devam edilmeyecek. Saracchi'nin sakatlık problemleri teknik heyetin hoşuna gitmezken, Etebo'nun da performansı orta saha için yeterli görülmüyor.

Öte yandan, bir diğer sorunlu futbolcu olan Radamel Falcao'nun da sezon sonunda takımdan gönderilmesi planlanıyor. Kolombiyalı golcünün gitmesinin ardından santrfora da takviye yapılacak.