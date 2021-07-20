Galatasaray'ın PSV Eindhoven maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda yarın Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılıların PSV Eindhoven maçı kamp kadrosu belli oldu.

EMRE AKBABA VE TAYLAN KADRODA YOK

Galatasaray’da Taylan Antalyalı, DeAndre Yedlin ve Emre Akbaba kadroda yer almadı.

Oğulcan Çağlayan, Mbaye Diagne, Omar Elabdellaoui ve Jimmy Durmaz da kafilede bulunmuyor.

İşte Galatasaray'ın PSV maçı kadrosu;

GEDSON'UN YERİNE FEGHOULI

Gedson Fernandes'in yerine de takım içinden çözüm bulundu ve Sofiane Feghouli 8 numara rolüne soyundu.

Terim, hazırlık maçlarında kaptanlık pazubandıyla motive ettiği Feghouli'den orta sahanın merkezinde faydalanacak.

Muhtemel 11: Muslera, Alpaslan Öztürk, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Kerem Aktürkoğlu, Feghouli, Emre Kılınç, Babel, Mohamed