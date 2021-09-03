Galatasaray'ın UEFA listesi açıklandı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer alan 25 futbolcuyu açıkladı. Emre Akbaba, Yunus Akgün, Oğulcan Çağlayan ve Aytaç Kara, A listesinde yer almadı.

SPOR 03.09.2021, 14:43 03.09.2021, 14:46
Galatasaray'ın UEFA listesi açıklandı

Sarı-kırmızlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Galatasaray Futbol A Takımı, 2021-2022 Sezonu UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında oynayacağı müsabakalar öncesi 25 (4+4+17) oyuncudan oluşan A Listesi'ni UEFA'ya bildirdi.

UEFA'nın kadro kuralları gereği; altyapı eğitimini Türkiye'de alan oyuncular için belirlenen kontenjan Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç ve Barış Alper Yılmaz'dan yana kullanıldı.

Altyapı eğitimini Galatasaray'da alan ve 15-21 yaş arasında en az üç yıl kulübümüz bünyesinde bulunan oyuncu kontenjanı için ise İsmail Çipe, Berk Balaban, Atalay Babacan ve Arda Turan'ın isimleri UEFA'ya bildirildi.

1 Fernando Muslera        

2. DeAndre Yedlin              

4. Taylan Antalyalı  

5. Alpaslan Öztürk   

6. Patrick van Aanholt  

7. Kerem Aktürkoğlu

8. Ryan Babel                    

11. Mostafa Mohamed                

13. İsmail Çipe                    

19. Ömer Bayram                

21. Olimpiu Moruan                

22. Berkan Kutlu                

25. Victor Nelsson

27. Christian Luyindama

30. Atalay Babacan

33. Alexandru Cicâldu

45. Marcão Teixeira

53. Barış Alper Yılmaz

54. Emre Kılınç

66. Arda Turan

67. Halil Dervişoğlu

89. Sofiane Feghouli

90. Mbaye Diagne

93. Sacha Boey

98. Berk Balaban

#Galatasaray #UEFA #Futbol #AksuTV #AksuTVHaber
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