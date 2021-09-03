Galatasaray'ın UEFA listesi açıklandı
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer alan 25 futbolcuyu açıkladı. Emre Akbaba, Yunus Akgün, Oğulcan Çağlayan ve Aytaç Kara, A listesinde yer almadı.
Sarı-kırmızlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Galatasaray Futbol A Takımı, 2021-2022 Sezonu UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında oynayacağı müsabakalar öncesi 25 (4+4+17) oyuncudan oluşan A Listesi'ni UEFA'ya bildirdi.
UEFA'nın kadro kuralları gereği; altyapı eğitimini Türkiye'de alan oyuncular için belirlenen kontenjan Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç ve Barış Alper Yılmaz'dan yana kullanıldı.
Altyapı eğitimini Galatasaray'da alan ve 15-21 yaş arasında en az üç yıl kulübümüz bünyesinde bulunan oyuncu kontenjanı için ise İsmail Çipe, Berk Balaban, Atalay Babacan ve Arda Turan'ın isimleri UEFA'ya bildirildi.
1 Fernando Muslera
2. DeAndre Yedlin
4. Taylan Antalyalı
5. Alpaslan Öztürk
6. Patrick van Aanholt
7. Kerem Aktürkoğlu
8. Ryan Babel
11. Mostafa Mohamed
13. İsmail Çipe
19. Ömer Bayram
21. Olimpiu Moruan
22. Berkan Kutlu
25. Victor Nelsson
27. Christian Luyindama
30. Atalay Babacan
33. Alexandru Cicâldu
45. Marcão Teixeira
53. Barış Alper Yılmaz
54. Emre Kılınç
66. Arda Turan
67. Halil Dervişoğlu
89. Sofiane Feghouli
90. Mbaye Diagne
93. Sacha Boey
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