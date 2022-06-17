Galatasaray'ın yeni sezon forması tanıtıldı

Galatasaray, 2022/23 sezonunda giyeceği Parçalı formasını tanıttı.

Sarı-kırmızılı taraftarlara daha önceden duyurduğumuz tasarımın maç forması versiyonu yine de beklentilerin epeyce altında kaldı.

800 liradan satılacak

Taraftarlar özellikle yaka detayındaki siyaha anlam veremezken en büyük tepkiyi de elbette ki formanın fiyatı aldı. Parçalı, 799.90 TL'den satışa sunuldu.

İşte sarı-kırmızılıların tanıtımından kareler...