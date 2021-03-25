Galatasaray, Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak istiyor
Süper Lig'de önümüzdeki sezonun transfer görüşmelerine şimdiden başlayan Galatasaray, Kaan Ayhan'ın transferini bitirmek istiyor. İtalya Serie A'da Sassuolo forması giyen milli futbolcu için sarı-kırmızılıların kısa süre içinde harekete geçmesi bekleniyor.
SPOR 25.03.2021, 11:34 25.03.2021, 12:16
Marcao ile sezon sonunda yeni bir sözleşme imzalaması beklenen Galatasaray'da transfere dair hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, gelecek sezon savunma bölgesi için düşündüğü ismi buldu. Buna göre sarı-kırmızılılar, daha önce de kadrosuna katmak istediği Kaan Ayhan'ı yeniden gündemine aldı.
SASSUOLO İLE GÖRÜŞÜLECEK
Kaan Ayhan'ın sağ bek, stoper ve ön liberoda forma giyebilmesi sarı kırmızılıların iştahını kabartıyor. Bununla beraber Galatasaraylı yöneticilerin en kısa zamanda Sassuolo ile transfer için masaya oturacağı aktarıldı.
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