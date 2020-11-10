Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu seçim kararı aldı
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık'ta yapılmak üzere seçim kararı aldı.
SPOR 10.11.2020, 20:55
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, seçime gitme kararı aldı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yönetim kurulu, oy birliğiyle olağanüstü seçimli genel kurulun 19 Aralık'ta, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 26 Aralık'ta yapılmasını kararlaştırdı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, 7244 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkarılan genelge çerçevesinde, seçimin yapılabilmesi için İstanbul Valiliğine başvuruda bulunulacak.
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