Galatasaray kupada penaltılarla turladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u penaltılar sonucunda geçerek çeyrek finale yükseldi.

3. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Linnes'in ortasında kaleyi cepheden gören pozisyonda Emre Akbaba şutunu çekti. Kaleci Ertaç'dan dönen topu Chebake, kornere çeldi.

29. dakikada ortasahadan aldığı topu ceza alanına kadar taşıyan Adem Büyük, sağ kanattaki Kubilay Kanatsızkuş'u gördü. Bu oyuncunun çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

33. dakikada Malatya ekibi, gole bir kez daha yaşandı. Adem Büyük'ün ara pasıyla ceza sahası üzerinde topla buluşan Fofana'nın şutu, kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

39. dakikada, Saracchi ile sol kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içine gönderilen topa Diagne dokundu ve Emre Akbaba'ya bıraktı. Kale sahasındaki müsait pozisyonda bulunan Emre'nin vuruşu, üstten farklı şekilde auta gitti.

İlk yarının kalan süresinde de gol sesi çıkmayan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.