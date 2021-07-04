Galatasaray'la anlaşmasını iki yıl uzatan Emre Akbaba, büyük indirime gitti
Galatasaray Kulübü, Emre Akbaba'nın sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Geçtiğimiz sezonun özellikle ikinci yarısında gösterdiği performansla beğeni toplayan Emre Akbaba'nın anlaşması 2 yıl daha uzatılırken resmi sözleşmeyi imzalayan Akbaba'nın 10 milyon TL'lik indirim yaptığı aktarıldı. Emre'nin 8 milyon TL civarında yıllık ücreti olacak.
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda yıldız futbolcu Emre Akbaba'nın sözleşmesi 2023'e kadar uzatıldı. Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Akbaba'nın sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını duyururken, kısa süre içinde idmanlara çıkması beklenen futbolcunun sözleşme imzalarken çekilen fotoğraflarını da yayınladı.
YENİ SÖZLEŞME İÇİN BAŞKAN ELMAS İKNA ETTİ
Bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıkan Emre Akbaba, 5 gol 3 asistlik bir performans sergiledi. Süper Lig'in dışında Fransa'dan da teklifler alan 28 yaşındaki oyuncuyu Başkan Burak Elmas'ın, yeni sözleşme konusunda ikna ettiği ortaya çıktı. Emre iki sezon boyunca toplamda 16 milyon TL civarında kazanacak. Emre bu ücretin daha fazlasını bir sezon başına kazanıyordu.
ARDA VE BARIŞ DA SIRADA
Geçen sezonun özellikle ikinci yarısında gösterdiği performansla takdir toplayan Emre Akbaba'nın ardından ilerleyen günlerde Arda Turan ve Barış Alper Yılmaz transferinin de resmileşmesi bekleniyor.
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