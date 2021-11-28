Galatasaray Malatya'dan 1 puan ile dönüyor !

Maç sonucu: Yeni Malatyaspor 0-0 Galatasaray

87' Kaleci Muslera'nın uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Halil, kaleciyi geçen ve Sadık'tan seken topu ceza sahası içi sol çaprazında önünde buldu. Sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Fakat hakem Atilla Karaoğlan, ceza sahası içinde Diagne'nin Sadık'a faul yaptığını tespit etti. GOL geçersiz.

81' Diagne ceza sahası içi sağ çaprazında topu kontrol etmek istedi fakat savunma heme araya girdi.

69' Sol kanattan kullanılan kornerde Cicaldau ortayı yaptı, ön direkte savunm topu uzaklaştırdı.

60' Sol kanattan kullanılan kornerde Mallan ortayı yaptı, ceza sahası içinde Semih kafayı vurdu, Diagne'den seken top kaleci Muslera'da kaldı.

57' Galatasaray'da Kerem, Adem'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

50' Taylan orta alanda Adem'in müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaray yaklaşık 30 metreden, kaleyi karşıda gören noktadan serbest vuruş kullanacak.

46' Van Aanholt sol kanattan topu ceza sahasına çevirdi. Kale sahası içinde Diagne sağ ayağıyla dokunuşunu yaptı, yan direkten dönen top kaleci Ertaç'ta kaldı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Yeni Malatyaspor 0-0 Galatasaray

41' Savunma arkasına atılan topa Diagne hareketlendi fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

38' Sadık ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatık yaşayan Emre Kılınç, tedavisinin ardından sahaya geri döndü.

34' Barış Alper'in sol kanattan verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Emre Kılınç, Sadık'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan oyunu devam ettirdi.

30' Sol kanattan ceza sahasına giren Chouiar, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera topu kornere çeldi.

28' Sağ kanatta topla buluşan Yedlin, topu ceza sahasına çevirdi fakat savunma topu uzaklaştırdı.

21' Babel ceza sahası dışı sol çaprazından sağ ayağıyla sert vurdu, top savunmada Sadık'tan geri geldi.

16' Chouiar sol kanattan ortayı yaptı, top ters taraftan auta gitti.

10' Galatasaray kendi yarı sahasından oyun kuruyor.

7' Nshimirimana, Malatyaspor yarı alanında sağ kanatta Berkan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Karar faul.

1' Maç başladı.

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Sadık, Wallace, Haddadi, Hafez, Jospin, Mallan, Ndong, Mounir, Adem

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Barış, Emre, Babel, Diagne