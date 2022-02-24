Galatasaray, menajer ücretlerini açıkladı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulüp üyeleriyle birlikte yaptığı dijital toplantıda kendisinden önceki dönemlerde menajerlere ödenen paralarla ilgili bilgi verdi.

Galatasaray’ın eski başkan Dursun Özbek döneminde sadece menajerlere 12 milyon euro verdiğini açıklayan Burak Elmas, rahmetli Mustafa Cengiz döneminde 23 milyon euro, kendi döneminde ise 4 milyon euro menajerlik ücreti ödendiğini belirtti. 2015-2022 yıllarına dair yapılan çalışmada toplamda 51 futbolcu için 66 menajere 39 milyon euro verildiğini söyleyen Elmas, Radamel Falcao ve Jesse Sekidika transferlerinde yapılan harcamalara ayrı bir parantez açtı.

SEKIDIKA İÇİN 1.6 MİLYON EURO

Ocak 2022’de Eskişehirspor’dan bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Sekidika için 2 ayrı temsilciye 1 milyon 575 bin euro ödendiğini söyleyen Elmas, Kolombiyalı dünya yıldızı Falcao’nun transferi için 3 menajere toplam 3 milyon 750 bin euro ücretin ödendiği ifade etti. Eylül 2019’da Monaco’dan Galatasaray’a bonservis bedeli ödenmeden transfer olan Falcao’nun sarı kırmızılı kulübe toplam maliyetinin 22.9 milyon euro olduğu belirtildi.

Ayrıca Kostas Mitroglou için 2 ayrı temsilciye 700 bin, Jean Michael Seri için 2 ayrı temsilciye 550 bin euro ve Steven Nzonzi için de 3 ayrı temsilciye 600 bin euro ödediği açıklandı. Mevcut kadroda olan 2 futbolcu için de toplam 4 temsilciye 1.7 milyon euro ücret ödendiği ifade edildi.

ARA TRANSFERDE GELENLERE ÖDENECEK PARA

Öte yandan Galatasaray’ın ara transferde kadrosuna kattığı futbolcuların maliyeti hakkında da bilgi veren Elmas, Erick Pulgar’a 750 bin euro, Inaki Pena’ya 375 bin Euro ödeneceğini açıkladı. Diğer transferlerden Semih Kaya’ya yarım sezon için 4 milyon TL verilirken, bu sezon 750 bin euro alacak Bafetimbi Gomis’in gelecek sezon 1 milyon 750 bin euro alacağı belirtildi.

TFF’YE 10 BİN EURO DEMİŞLERDİ

Galatasaray Kulübü, 2018-2019 sezonu Şubat ayı itibariyle menajerlere 10 bin Euro ödendiğini TFF’ye bildirmişti. TFF’den yapılan bir başka açıklamada ise, sarı kırmızılı kulübün 2019-2020 sezonu Şubat ayı sonunda ise, 3 milyon 330 bin Euro menajerlik ödemesi yaptığı duyurulmuştu.