Galatasaray milli araya kayıpla gidiyor!

Süper Lig'de 12. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı. Zorlu karşılaşma sarı kırmızılıların son anlarda bulduğu golle 1-1 berabere bitti. İki takımın da 1'er puanı hanesine yazdırdığı maçta Galatasaray, 21 puana yükseldi.

Fatih Karagümrük'ün golü 69. dakikada Bertolacci'den geldi. Galatasaray'ın golünü ise 88. dakikada Mostafa Mohamed kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Karagümrük puanını 19 yaparak 7. sıraya yükseldi. Galatasaray ise 21 puana yükselerek 4. sıraya çıktı.