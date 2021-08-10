Galatasaray Nelsson'u KAP'a bildirdi
Galatasaray, Danimarkalı oyuncu Victor Enok Nelsson'un transferi için Kopenhag Kulübü ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
SPOR 10.08.2021, 22:26
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "14.10.1998 doğum tarihli Danimarka uyruklu Victor Enok Nelsson'un transferi konusunda Kopenhag ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.
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