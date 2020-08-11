Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık anlaşmaya vardı

Galatasaray Kulübü, 24 yaşındaki futbolcu Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

SPOR 11.08.2020, 22:29
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Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık anlaşmaya vardı

Galatasaray Kulübü, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. 

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Oğulcan Çağlayan'a 2020-2021 futbol sezonunda 3 milyon 750 bin, 2021-2022 sezonunda 4 milyon 250 bin, 2022-2023 sezonunda 4 milyon 750 bin, 2023-2024 sezonu için de 5 milyon 250 bin lira sabit transfer ücreti ödeneceği ifade edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Hücumda iki kanatta ve forvet mevkilerinde forma giyebilen Oğulcan Çağlayan, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor forması ile 24 maçta 4 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Türkiye Milli Takımı'nın 16, 17, 18, 19 ve 21 yaş altı kategorilerinde forma giyen futbolcumuz, genç yaş kategorilerinde ay-yıldızlı formayı başarıyla temsil etti. Oğulcan Çağlayan'a kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine Galatasaray forması altında başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadeleri yer aldı. 

Açıklamada ayrıca, Oğulcan'ın sarı-kırmızılı kulübün sponsor hastanesi Liv Hospital Ulus'ta sağlık kontrolünden geçtiği de belirtildi.

Başkan Mustafa Cengiz: "Biz Oğulcan'dan çok umutluyuz"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonuna verdiği demeçte, yeni transferleri Oğulcan Çağlayan ile ilgili konuştu. 

Mustafa Cengiz, Oğulcan'ın bildiği bir oyuncu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Oğulcan benim bildiğim bir sporcu. Önce benim memleketime gitti Antep'e, sonra döndü Rize'ye gitti. Şimdi doğru yeri ve yuvasını buldu. İnşallah burada çok başarılı olur. Galatasaray'a hizmet eder. Galatasaray'da uzun vadede daha yüksek görevlere gelir. Biz Oğulcan'dan çok umutluyuz. Altyapısının çok iyi olduğunu biliyoruz ve kendisine hoş geldin diyoruz."

Oğulcan Çağlayan: "Bir sene ara verdiğimiz kupa merasimine devam edeceğiz"

Galatasaray'ın yeni transferi Oğulcan Çağlayan, sarı-kırmızılı forma ile kupalar kazanacaklarına inandığını söyledi. 

Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Oğulcan, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bu camianın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Aslına bakarsanız bu camiadan hiç kopmamıştım. 17 yaşımda bu camiadan içeriye girmiştim ve sonrasında yaşanılan süreçten sonra buradan ayrılıp uzun bir yol katetmiştim. Tekrardan burada olduğum için çok mutluyum. Taraftarın ve camianın gücünü hissedebiliyorum. Biz kocaman bir aile olacağız. Bir sene ara verdiğimiz kupa merasimine devam edeceğiz. Önümüzdeki sezon hızlı bir şekilde başlayıp, kupaları kaldırıp taraftarımızla birlikte çok güzel, mutlu günler yaşayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı. 

Çaykur Rizespor'dan ayrılış süreciyle ilgili 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, şöyle konuştu:

"Biz söz verdiğimiz zaman sözümüzü tutarız. Herkesin değerleri vardır. Benim için bu değerler çok önemli. Bu süreçte sözleşme uzatmayacağımı ve önümüzdeki sezon farklı planlarımızın olduğunu Çaykur Rizespor'a dile getirdim. Onlar bana her zaman saygı duyduklarını söylediler ama beklemediğim anda son dakika aksiyon yaptılar. Biz de bunun akabinde karşılık verdik. Keşke böyle bir son olmasaydı ama kendileri böyle tercih etti. Ben onlara yeni sezonda başarılar diliyorum. İnşallah hayal ettikleri, hedefledikleri başarılara ulaşırlar."

#Galatasaray #Oğulcan Çağlayan #spor
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