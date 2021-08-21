Galatasaray, Ozornwafor'u Charleroi'ye kiraladı
Galatasaray, Valentine James Ozornwafor’un sezon sonuna kadar Charleroi'ye kiralandığını açıkladı.
SPOR 21.08.2021, 17:11
Galatasaray, Valentine Ozornwafor'un Belçika ekiplerinden Charleroi'ya kiralandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwafor’un bir senelik geçici transferi için Charleroi ile anlaşmaya varılmıştır.
Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.
ALMERIA'YA DA KİRALANMIŞTI
2019 yılı temmuz ayında Galatasaray'a transfer olan oyuncu, ağustos ayında İspanyol ekibi Almeria'ya transfer olmuştu.
Kiralık olarak gittiği Almeria'dan dönen Ozornwafor, yeniden başka bir takıma kiralandı. Galatasaray bu transferle, yabancı sınırlamasında rahatlamayı hedefliyor.
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