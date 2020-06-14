Galatasaray Rize'de ağır yaralı!

MUSLERA'NIN KAVAL KEMİĞİ KIRILDI

Karşılaşmanın 14. dakikasında karşı karşıya kaldığı Milan Skoda ile çarpışan Fernando Muslera, sağ kaval kemiğine bir darbe aldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Uruguaylı kalecinin, kaval kemiğinde kırık olduğu tespit edildi.

ANDONE DE DİZ BAĞLARINDAN SAKATLANDI

Öte yandan Galatasaray'da karşılaşmanın ikinci yarının başında Ahmet Çalık'ın yerine oyuna giren Florin Andone de talihsiz bir sakatlık yaşadı.

68. dakikada kale önünde yaşanan bir pozisyonda kaleci Tarık Çetin'in yere düştüğü sırada sağ dizine darbe alan Rumen golcü oyuna devam edemeyerek sedyeyle saha kenarına alındı ve yerini Younes Belhanda'ya bıraktı.

Maç sonu açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim, Andone'nin de diz bağlarından sorun yaşadığını ve uzun süre takımda yer almayacağını söyledi. Terim, ''Maalesef Emre Akbaba gibi aşağı yukarı aynı yerden Muslera'nın ayağında kırık var. Andone'nin de bağları... Onun da diz bağları. Uzun müddet o da olmayacak.'' dedi.