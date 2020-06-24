Galatasaray takım halinde PFDK'ya sevk edildi!

Galatasaray, Süper Lig´in 28´inci haftasındaki Gaziantep FK maçında 6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Ayrıca Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor maçının disiplinin incelemesinin ise devam ettiği belirtildi.