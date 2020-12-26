Galatasaray, Trabzon'da liderliğe yükseldi

Trabzonspor'la Galatasaray Medical Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı, sarı-kırmızılı ekip 2-0 kazandı.

İlk yarıda iki ekip de bölüm bölüm birbirlerine üstünlük kursa da Galatasaray, 44. dakikada Arda Turan'ın kaydettiği golle öne geçti: 0-1. İlk yarı sarı-kırmızılı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Yediği golün ardından Trabzonspor baskısını arttırsa da girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve Galatasaray sahadan 2-0 galip ayrıldı.



Galatasaray bu sonuçla puanını 29'a çıkardı ve liderliğe yükseldi. Trabzonspor ise 20 puanda kaldı.

Galatasaray gelecek hafta Antalyaspor'u konuk edecek. Trabzonspor ise aynı haftada Fatih Karagümrük'le deplasmanda karşılaşacak.