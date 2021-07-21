Galatasaray tur şansını mucizelere bıraktı!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'e deplasmanda 5-1 kaybetti.
SPOR 21.07.2021, 23:56 22.07.2021, 00:03
PSV ve Galatasaray, Philips Stadı'nda karşı karşıya geldi. PSV sahadan 5-1 galip ayrıldı.
PSV'ye galibiyeti getiren golleri 2., 35., 84. dakikalarda Zahavi ile 52. ve 88. dakikalarda Götze kaydetti.
Galatasaray'ın tek golünü ise Emre Kılınç 42. dakikada attı.
Karşılaşmanın rövanşı 28 Temmuz Çarşamba günü, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.
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