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Galatasaray turnayı gözünden vurdu! İspanyol devi Marcao'u istiyor

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun talipleri artıyor. İtalya Serie A'dan Atalanta ve Fransa Ligue 1'den Nice'in ilgisi olduğu bilinen futbolcuya İspanyol devi Sevilla talip oldu. İspanyollar, Diego Carlos'un yerine Marcao'yu transfer etmek istiyor.

SPOR 04.06.2022, 09:05 04.06.2022, 10:43
Galatasaray turnayı gözünden vurdu! İspanyol devi Marcao'u istiyor

Galatasaray'da transferin gözde isimlerinden Brezilyalı oyuncu Marcao ile İspanyol devi Sevilla'nın yakından ilgilendiği öğrenildi. İspanyollar oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

DİEGO CARLOS'UN YERİNE MARCAO

Fabrizio Romano'nun haberine göre Sevilla, Diego Carlos'un yerine Galatasaray'ın stoperi Marcao da dahil olmak üzere birçok seçeneği değerlendiriyor. Brezilyalı stoper, bu listenin ilk sıralarında yer alıyor.

4 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ

Galatasaray'a geldiği günden bu yana beğeni toplayan ve taraftarın sevgisini kazanan Marcao, 2019 yılında 4 milyon euro bedel ile Portekiz ekibi Chaves'ten transfer edilmişti. Marcao bu sezon 38 maçta forma giydi.

Galatasaray turnayı gözünden vurdu! İspanyol devi Marcao'u istiyor

#Marcao #Galatasaray
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