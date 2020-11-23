Galatasaray yara aldı

Galatasaray ile Kayserispor Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

İlk yarıda topa sahip olan ve Kayserispor'a gol fırsatı vermeyen Galatasaray girdiği birçok gol pozisyonunda kaleci Lung'u geçemedi. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Galatasaray, 63. dakikada Diagne'nin penaltıdan kaydettiği golle öne geçti: 1-0. Penaltıya sebebiyet veren Muğdat Çelik ise ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.10 kişi kalan Kayserispor, 71. dakikada Campanharo'nun golüyle eşitliği yakaladı: 1-1. Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Galatasaray bu sonuçla puanını 17'ye çıkardı. Kayserispor ise puanını 7'ye yükseltti.

Galatasray gelecek hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Kayserispor ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.