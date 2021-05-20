Galatasaray yeni sezonun ilk transferini Alpaslan Öztürk ile yaptı
Spor Toto Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezonun ilk transferini gerçekleştirdi Galatasaray, Göztepe'den ayrılan ve ismi Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılan Alpaslan Öztürk'le 3 sezonluk anlaşmaya vardı.
SPOR 20.05.2021, 22:18
Göztepe ile sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk'ün yeni takımı belli oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilgilendiği Alpaslan, tercihini Sarı-kırmızılı ekipten yana kullandı.
GALATASARAY'DAN 3 YILLIK 20 MİLYON LİRA ALACAK
Menajeri Ömer Kızılkoca ile birlikte Galatasaray Yönetimi ile görüşen ve Sarı-kırmızılı ekiple kesin olarak anlaşmaya varan Alpaslan, 31 Mayıs sonrası 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. 27 yaşındaki futbolcu, 2021-22'de 5.5 milyon TL, 2022-23'de 6.5 milyon TL, 2023-24'de ise 7.5 milyon TL kazanacak.
3 BÜYÜK TAKIM İLGİLENİYORDU
Göztepe'de sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan 27 yaşındaki savunma oyuncusuyla, Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de yakından ilgileniyordu.
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