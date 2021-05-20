Galatasaray yeni sezonun ilk transferini Alpaslan Öztürk ile yaptı

Göztepe ile sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk'ün yeni takımı belli oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilgilendiği Alpaslan, tercihini Sarı-kırmızılı ekipten yana kullandı.

GALATASARAY'DAN 3 YILLIK 20 MİLYON LİRA ALACAK

Menajeri Ömer Kızılkoca ile birlikte Galatasaray Yönetimi ile görüşen ve Sarı-kırmızılı ekiple kesin olarak anlaşmaya varan Alpaslan, 31 Mayıs sonrası 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. 27 yaşındaki futbolcu, 2021-22'de 5.5 milyon TL, 2022-23'de 6.5 milyon TL, 2023-24'de ise 7.5 milyon TL kazanacak.

3 BÜYÜK TAKIM İLGİLENİYORDU

Göztepe'de sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan 27 yaşındaki savunma oyuncusuyla, Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de yakından ilgileniyordu.