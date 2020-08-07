Galatasaray yönetimini şoke eden cevap!

Falcao, Feghouli ve Muslera ile birlikte takımın ve Süper Lig'in en fazla kazanan futbolcusu konumunda olan Belhanda ile ilgili istenmeyen bir gelişme yaşandı.



23 Şubat'ta oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında oyundan atılan ve yönetim tarafından 150 bin Euro para cezası yiyen Younes Belhanda, sarı-kırmızılı kulübe rest çekti.



Galatasaray'da Younes Belhanda krizi giderek tırmanıyor. Cim-Bom gözden çıkardığı Faslı futbolcuya 23 Şubat'ta Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle 150 bin Euro ceza kesti ve faturayı lig biter bitmez futbolcuya gönderdi.



Belhanda ise kulübün bu adımına "6 ay sonra ceza mı verilir? Beni göndermek için yıldırmaya mı çalışıyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.



MOBBUNG UYGULUYORSUNUZ İDDİASI



1 sene daha sözleşmesi bulunan Faslı futbolcu yönetimin kendisine mobbing uyguladığını iddia ederek, reste restle yanıt verdi. Yıldız futbolcu "Bir yere gitmem ya da beni serbest bırakırsınız" diye de ekledi. Ceza yoluyla kendisinin yola getirilmek istendiğini savunan Belhanda, görüşme halinde olduğu kulüplere "Biraz bekleyin. Bu işi çözmeden ayrılmayacağım" dedi.



Yıllık maliyeti bonuslar hariç 3 milyon 350 bin Euro olan Belhanda'dan 4-5 milyon Euro bonservis bekleyen sarı-kırmızılılar bu sayede yeni transferler için kaynak yaratmak istiyor. (Milliyet)