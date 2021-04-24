Galatasaray zirve takibini sürdürdü!
Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.
Antalyaspor ile Galatasaray, Antalya Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Galatasaray 1-0 kazandı.
İlk yarıda birçok gol pozisyonuna giren Galatasaray, aradığı golü bulamadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.
Antalyaspor'da, Podolski, 60. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Galatasaray, 77. dakikada Mustafa Muhammed'in kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Galatasaray bu sonuçla puanını 69'a çıkardı. Antalyaspor ise 42 puanda kaldı.
Galatasaray gelecek hafta Konyaspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.
Fraport TAV Antalyaspor: 0 - Galatasaray: 1
Stat: Antalya
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bahadır Öztürk (Dk. 45 Ali Eren İyican), Kudriashov, Naldo, Mert Yılmaz (Dk. 80 Nuri Şahin), Bünyamin Balcı, Amilton, Ufuk Akyol, Fredy, Serdar Gürler (Dk. 21 Orgill), Podolski
Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo (Dk. 90+3 Taylan Antalyalı), Emre Akbaba (Dk. 64 Mustafa Muhammed), Gedson Fernandes, Emre Kılınç (Dk. 64 Arda Turan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90+2 Oğulcan Çağlayan), Halil Dervişoğlu (Dk. 78 Babel)
Gol: Dk. 77 Mustafa Muhammed (Galatasaray)
Kırmızı kartlar: Dk. 59 Podolski, Kudriashov (maç bitiminde) (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Mert Yılmaz, Dk 82 Nuri Şahin, Dk. 88 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 79 Arda Turan (Galatasaray)
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