Galatasaray zirve yarışında ağır yara aldı!
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'a 3-0 mağlup oldu ve galibiyet hasreti 2 maça çıktı.
SPOR 03.04.2021, 21:02
Hatayspor'la Galatasaray Antakya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Hatayspor 3-0 kazandı.
Karşılaşmaya etkisiz başlayan Galatasaray karşısında Hatayspor, 22. dakikada Diouf ve 29. dakikada Ribeiro'nun kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Hatayspor 72. dakikada Diouf'un golüyle farkı açtı ve sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Hatayspor'da Popov, 79. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Galatasaray bu sonuçla 61 puanda kaldı. Hatayspor ise puanını 49'a çıkardı.
Galatasaray gelecek haftayı bay geçecek. Hatayspor ise deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.
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