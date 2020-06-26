Galatasaray için sözleşmesini feshetti!

Galatasaray ile anlaştığı haberleri varken bir anda Rizespor'un tek taraflı opsiyonu kullanarak "sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını" açıkladığı Oğulcan Çağlayan sözleşmesini feshetti.

24 yaşındaki oyuncu, kontratının haksız şekilde uzatıldığını belirterek TFF'ye başvurdu ve Rizespor ile yollarını ayırdı.

"TEK İSTEĞİM GALATASARAY"

Oğulcan Çağlayan'ın, bu süreçte "Tek isteğim Galatasaray'da oynamak, Galatasaray'ı çok istiyorum. Bu nedenle başka tekliflerle ilgilenmiyorum" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Başarılı hücum oyuncusu, lig bitene kadar Rizespor ile olan sözleşme sorununu çözmeye çalışıyor. Galatasaray cephesi de bu konuda yaşanacak gelişmeleri bekliyor.