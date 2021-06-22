Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, mazbatasını aldı

Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas ve ekibi için mazbata töreni düzenlendi. Türk Telekom Stadı'nda yapılan törende 38. başkan Burak Elmas mazbatasını aldı.

BURAK ELMAS: UZUN VE ZORLU BİR SÜREÇ BAŞLIYOR

Elmas, törenin ardından kulüp şöyle konuştu:

"Çok tebrik mesajı aldık. Henüz hepsine dönme imkanımız olmadı. Umarım hepsine tek tek dönmek istiyoruz. Bizi tebrik eden Galatasaraylılara ve devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Çok uzun ve zorlu bir süreç başlıyor. Pazar günü bu süreci başarılı bir şekilde nasıl yürüteceğimiz konusunda planlarımızı yapmaya başladık. Şimdi yukarı çıkıp resmen göreve başlayacağız. Camiamıza hayırlı olsun. Kıymetli katkılarıyla bu seçimde bizlerle yarışan Sayın Eşref Hamamcıoğlu, Sayın İbrahim Özdemir, Sayın Metin Öztürk, Sayın Yiğit Şardan ve ekiplerine teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yarış oldu. Galatasaray'a yakışan bir seçim oldu. Seçim bitti. Artık kimse rakip değil. Kimse kaybetmedi. Hep birlikte Galatasaray'ı aydınlık bir geleceğe taşımak için mücadele edeceğiz. Birlikte başaracağız.

Ekibimiz çok uzun süredir emek verdi. Eylül 2020'den beri çalışıyoruz. Hepsi planlarını, projelerini gerçekleştirmek için sabırsızlar. O sabırsızlığı görüyorum. Bir an önce işe başlamak istiyorlar.

Kızım yurt dışında bir tenis turnuvasında. Facetime'dan görüntülü konuştuk, çok mutlu. Eşim de çok mutlu. Oğlum zaten burada yaz tatili sebebiyle. Beraber çok güzel bir hafta sonu geçirdik. Güzel bir Babalar Günü oldu."