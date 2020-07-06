Galatasaraylı Feghouli Trabzonspor mağlubiyetini üstlendi
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Feghouli, "Dün akşamki yenilgi benim hatamdan kaynaklanıyor." açıklamasında bulundu.
Süper Lig'in 30. haftasındaki Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli, alınan 3-1'lik mağlubiyetin sorumluluğunu aldığını belirtti.
Cezayirli futbolcu, kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Profesyonel futbol kariyerimdeki 13 yılda ilk defa bu şekilde oyundan atıldım. Açıkça hatalıyım ve bunun sorumluluğunu alıyorum. Dün akşamki yenilgi benim hatamdan kaynaklanıyor. Kuzey Afrikalı futbolcuların sahada ''öfke'' sorunu yoktur. 1— Sofiane Feghouli (@sffeghouli) July 6, 2020
Trabzonspor müsabakasında rakibi Manuel da Costa'ya tekme attığı için kırmızı kart gören Feghouli, "Profesyonel futbol kariyerimdeki 13 yılda ilk defa bu şekilde oyundan atıldım. Açıkça hatalıyım ve bunun sorumluluğunu alıyorum. Dün akşamki yenilgi benim hatamdan kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.
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