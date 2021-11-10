Galatasaraylılara menajeri Ahmet Bulut'tan müjde!

Gedson Fernandes'in menajeri Jorge Mendes'in partnerlerinden menajer Ahmet Bulut, oyuncunun Galatasaray'a transferiyle ilgili Tivibu Spor'a konuştu.

Ahmet Bulut'un Gedson açıklaması:

"BÜYÜK İHTİMALLE GİDECEK"

"Gedson için şu an erken. Büyük ihtimalle transfer olacak. Benfica'dan ayrılacak. Benim gönlümden geçen Türkiye'ye gelmesi. Bilemezsiniz. İngiltere'den bir kulüp çıkar belki çok büyük para verir. Gedson burada çok mutluydu. Burada oynamak da istiyor. Burada iyi oynadı. Kulübü son güne kadar bekledi ve maalesef şans vermedi. Hoca da oynatmadı Benfica'da. 1.5 yıllık sözleşmesi var. Bu devre arasında satmaları lazım para kazanmak için."

"SEZON BAŞI OLABİLİRDİ"

Daha kasım ayındayız. Ocak ayına çok var. Sezon başında Gedson Galatasaray'a transfer olabilirdi. Benfica satmak istemedi."

"BELKİ 2-3 MİLYONA BİTECEK"

Haberlerde çıkan rakamlar değişebilir. Kime göre, neye göre 8. Belki 2-3 milyona bitecek. Ne kadar az olursa o kadar iyi. Çoğu haberler doğru değil. X kulüp 20 milyon vermeye hazır. Bir kulüp teklif yapmadan önce kimseye söylemez. Yaptıktan sonra da kimseye söylemezler, bu gizlidir."