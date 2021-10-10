Galibiyet hasretimiz sürüyor!

Muğla Bodrum İlçe Stadında oynanan Bodrumspor, Kahramanmaraşspor karşılaşmasını İstanbul Bölgesinden Burak Taşkınsoy, Ankara Bölgesinden Serdar Osman Akarsu ile Mikail Can yönetti.

Maça galibiyet parolasıyla çıkan kırmızı-beyazlılar, daha maçın ilk dakikalarında etkisiz bir oyun sergiledi. Rakibin baskısı ile karşı karşıya kalan Kahramanmaraşspor, maçın 9. ve 44. dakikalarında kalesinde gördüğü 2 golle ilk yarıyı 2-0 mağlubiyetle kapattı.

Maçın ikinci yarısında da gol yollarında etkisiz kalan ve yine rakibin ataklarına boyun eğen Kahramanmaraşspor, bu yarıda da 83. ve 87. Dakikalarında kalesinde 2 gol daha görerek 4-0 yenildi.

Bu sezon oynadığı 7 maçta puan alamayan Kahramanmaraşspor, son 8 yılın en başarısız grafiğini sergiledi.